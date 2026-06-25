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Rusya'nın gölge filosuna operasyon: Fransa gemiye el koydu

Rusya'nın gölge filosuna operasyon: Fransa gemiye el koydu

18:3925/06/2026, Perşembe
IHA
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Macron, gölge filonun yaptırımları aşmasına izin vermeyeceklerini savundu.
Macron, gölge filonun yaptırımları aşmasına izin vermeyeceklerini savundu.

Fransa, Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya yakınlarında seyreden Rusya’nın gölge filosuna ait bir petrol tankerini ele geçirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu geminin deniz hukukunu ihlal ederek seyrettiğini ve yapılan operasyon sonucu tankere el koyduklarını belirtti. Macron, gölge filonun yaptırımları aşmasına ve Rusya’nın savaş çabalarını finanse etmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sicilya yakınlarında seyreden Rusya’nın gölge filosuna ait bir petrol tankerinin ele geçirildiğini duyurdu.

"Gölge filonun yaptırımları aşmasına izin vermeyeceğiz"

Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız donanmasının salı günü Sicilya kıyıları açıklarında deniz hukukunu ihlal ederek seyreden "Deliver" adlı petrol tankerine el koyduğunu ifade etti. Tankerin Rusya’nın gölge filosuna ait olduğunu işaret eden Macron, "İngiltere’nin benzer bir operasyonundan birkaç gün sonra gerçekleştirilen gölge filoya karşı bu yeni eylem, Avrupalıların kararlılığını göstermektedir. Gölge filonun yaptırımları aşmasına ve Rusya’nın savaş çabalarını finanse etmesine izin vermeyeceğiz. Avrupa kararlı, Rusya için savaşın maliyetini artırmak ve Ukrayna’da sağlam ve kalıcı bir barışın sağlanmasını mümkün kılmak için gerekli tüm çabayı gösterecektir" ifadelerini kullandı. Deniz piyadelerinin helikopterlerden Deliver gemisine indiği anların görüntüsü de paylaşıldı.

'Rusya'nın gölge filosu'

Fransa, Rusya’nın gölge filosunun parçası olduğu gerekçesiyle en az 5 tankere el koymuştu. Rusya ise bu tür eylemleri "yasa dışı" olarak nitelendirmişti.

Rusya, Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için eski ve bayraksız tankerler kullanıyor ve bu gemiler Avrupa tarafından Rusya’nın "gölge filosu" olarak adlandırılıyor.



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