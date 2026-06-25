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'Macron'a özel koşu parkuru' iddiası asılsız çıktı

'Macron'a özel koşu parkuru' iddiası asılsız çıktı

14:0925/06/2026, Perşembe
DHA
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DMM: Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın Macron için kapatılacağı iddiası asılsız
DMM: Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın Macron için kapatılacağı iddiası asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara’daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yetkililer, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
(DMM),
NATO
Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"İddialar tamamen asılsız"

DMM'den yapılan açıklamada,
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur"
denildi.


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