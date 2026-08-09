Çocuk Koruma Kanunu yasalaştı
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle çocukların ağır suçlarda alacağı cezalar artırıldı, çocuklara bıçak satışı yasaklandı ve silahını çocuğun ulaşabileceği şekilde muhafaza edenlere hapis cezası getirildi. Tekerrür düzenlemesi ise tekliften çıkarıldı. 12-15 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocukların ağır suçlarda alacağı cezaların alt ve üst sınırları artırılırken, kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında hâkime daha ağır ceza uygulama imkânı tanındı. 15 yaşını dolduran çocuklara tekerrür uygulanmasını öngören 3'üncü madde tekliften çıkarıldı. Ateşli silahını çocuğun erişebileceği şekilde muhafaza edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilirken, çocuklara bıçak ve benzeri kesici aletlerin satılması ve çocuklar tarafından taşınması yasaklandı. Ayrıca çocuklar için dijital risklerden korunma, bağımlılıkla mücadele, çevre temizliği ve sosyal hizmet gibi yeni yönlendirme tedbirleri getirildi.
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