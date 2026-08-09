Bu kez ‘arınma’ mesajını tabloyla verdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli'den hediye edilen dalgalı denizde ilerleyen gemi tablosu önünde verdiği fotoğrafla Özgür Özel ve ekibine yine arınma mesajı verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Nice ağırlıklardan arınıp, fırtınayı geride bırakıp, iktidar limanına demir atacağız” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, memleketi Tunceli’den hediye edilen dalgalı denizde ilerleyen gemi tablosu önünde verdiği fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuranlara gönderme olarak yorumlanan mesajında, “Nice ağırlıklardan arınıp, fırtınayı geride bırakıp, iktidar limanına demir atacağız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılan bazı isimlerin Yeni Parti’yi kurmasının ardından 25 Temmuz’da düzenlenen üye katılım töreninde, “CHP, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti” demişti.
Tugay gruptan ayrıldı
- CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye meclis üyelerinin iletişimi için oluşturulan WhatsApp grubundan ayrıldı. Yeni Parti'ye katılmayacağını açıklayan Tugay'ın, grupta CHP'li ve Yeni Partili meclis üyeleri arasındaki siyasi tartışmalar nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.
Yeni Parti Manisa İl Başkanı tutuklandı
- Yeni Parti'nin kurucu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “çıkar amaçlı suç örgütü” ve “rüşvet” soruşturmasında tutuklandı. 5 Ağustos'ta gözaltına alınan Özalper, Ankara'ya götürüldü ve işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler ile MASAK raporlarına dayandığı bildirildi.
İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
- İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Çiçek hakkında çeşitli suçlardan soruşturma açıldığı ve tutuklandığı hatırlatılarak Çiçek’in, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
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