İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, ‘görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/59016 sayılı dosyasında 'Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma' suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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