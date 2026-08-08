Balkonda rehine krizi: Baba iki çocuğunu balkonda alıkoydu, anne 'Çocukları bırak, beni al' sözleriyle hayatını riske attı

Eşinin boşanmaktan vazgeçirmek isteyen Burhan K., iki çocuğu M.K. (6) ve M.K.'yi (4) de yanına alarak evinin balkonuna çıkıp, kapının da açılmaması için baza dayadı. Burhan K.'nın yanındaki iki çocuğuyla balkonda bağırmaya başladığı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.