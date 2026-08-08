Otomobilin çarptığı bisikletli ağacın altında ölü bulundu: Kaçan sürücü kısa sürede yakalandı

K.A., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Vatandaşların kaza sesini duyduğunda hayvanlara bir aracın çarptığını sandığını söyleyen Yeşilova köyü muhtarı Yılmaz Akgül, "Sabah saatlerinde evimde oturuyordum. Yol üzerindeki komşularımız beni aradılar, ‘millet çevre yoluna koşuyor, galiba hayvanlara araba çarptı’ dedi. Ben olay yerine gittiğimde jandarma ekipleri oradaydı. Karabük istikametinden Kastamonu istikametine giden bir bisikletliye sürücüsü bilinmeyen bir araç çarpmış. Biz olayı bu şekilde duyduk. Zaten jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler ve incelemelerde bulundular. Bizler sadece yolda bir bisikletinin ezildiğini gördük. Olayı gören millet de kaza yerine koştu, sonra da bariyerlerin kenarındaki ağacın altına yatmış vaziyette bir ceset bulundu" dedi.