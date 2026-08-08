Ermenek'teki maden kazasının baş şüphelisi olarak aranan firari yakalandı: 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

3 ülkeye yeni isim: Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İzlanda, Ukrayna ve Hollanda büyükelçilikleri ile BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğinde görev değişikliğine gidildi. Atamalara ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, üç ülkedeki büyükelçiler de değişmiş oldu.