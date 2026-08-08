Ermenek'teki maden kazasının baş şüphelisi olarak aranan firari yakalandı: 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi olan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Y.Ö., Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı. Y.Ö., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından tamamlanan işlemlerinin sonrasında cezaevine gönderildi.
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi olarak hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Ermenek ilçesinde meydana gelen ve 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi Y.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır aranan Y.Ö'nün Silifke ilçe merkezinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.
Y.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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