‘Tercih’te son uyarılar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için son gün yarın. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrenciler, yoğun ve heyecanlı bir dönemin daha sonuna geldi. Uzun bir hazırlık döneminden sonra emeklerinin karşılığını almak isteyen öğrenciler, artık kendileri için en doğru tercihte bulunacak. Uzmanlar, öğrencilerin tercihlerini yalnızca puanlarına göre değil, ilgi alanları, yetenekleri, hedefleri ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapılması konusunda uyardı.

DOĞRU TERCİH ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEK DEĞİLDİR

Eğitim Uzmanı Banu Yapıcı, tercih sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti. Doğru tercihin yalnızca bir üniversiteye yerleşmek anlamına gelmediğini kaydeden Yapıcı, “Doğru tercih, sadece bir üniversite kazanmak değil, aynı zamanda doğru bir kariyer yolculuğuna adım atmaktır. Öğrencilerimizin bölümün yeni ya da popüler olmasına göre değil, kendi ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda tercih yapmaları çok önemli” dedi.

GELECEĞİN MESLEKLERİNİ SEÇİYORLAR

Öğrencilerin artık geleceğin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak tercih yapmaya özen gösterdiğini anlatan Yapıcı şunları kaydetti: “Bu nedenle teknoloji odaklı ve istihdam potansiyeli yüksek bölümler, tercih listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Yeni bölümler ilgi görüyor. Bu programlar, değişen iş gücü ihtiyaçlarına ve teknolojik dönüşüme uyum sağlamak amacıyla açılıyor. Ancak bir bölüm yalnızca yeni ya da popüler diye tercih edilmemeli. Öğrenciler kendi ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda tercih yapmalı.”

KONTENJAN DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

“Son 3 yıldır bölümlerin kontenjanlarında değişiklikler gözlemliyorduk. Bu yıl da bunun devamı niteliğinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu nedenle kontenjan değişiklikleri, tercih sürecini etkileyen en önemli unsurlardan biri. Başarı sıralaması ve kontenjan dikkatlice incelenmeli. Ayrıca üniversite seçerken bulunduğu şehir, burs imkanı, yaşam maliyeti ve sosyal imkanlar da değerlendirilmeli. Çünkü üniversite eğitimi akademik süreçten ibaret değil. Öğrencinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen birçok unsur var.”

Gündem

YKS'de sistem değişecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu: O soru bankaları artık yok

Özgün

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: YKS üniversite tercihleri bitti mi, ne zaman bitiyor, yarın son mu?

Özgün

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için istenen belgeler neler, hangileri?