Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kara para DOLUNAY’la takip edilecek

Kara para DOLUNAY’la takip edilecek

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kara para DOLUNAY’la takip edilecek
Arşiv.

Hükümet, internet dolandırıcılığında paranın IBAN’dan IBAN’a, elektronik para hesaplarından kripto platformlarına aktarılmasıyla oluşan finansal zinciri tek tek takip etmek yerine, hareketin tamamını kesintisiz izlemeye hazırlanıyor.

13. Yargı Paketi kapsamında planlanan düzenlemeyle banka, MASAK, BKM, savcılık ve kolluk birimlerinin aynı para hareketini eş zamanlı takip etmesinin önü açılacak.

NEREYE GİDERSE GİTSİN İZLENECEK

İçişleri Bakanlığı'nın DOLUNAY Projesi için hazırlanacak yasal altyapıyla, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paranın farklı hesaplara aktarılması halinde takibin kesintiye uğramaması hedefleniyor. Adalet ve İçişleri bakanlıklarının üzerinde çalıştığı düzenlemeyle şüpheli paranın sistemden çıkarılmadan bloke edilmesi ve transfer zincirinin sonuna kadar takip edilmesi amaçlanıyor.

48 SAATLİK BLOKE

DOLUNAY’ın hukuki dayanaklarından biri, Aralık 2025’te Ceza Muhakemesi Kanunu’na eklenen 128/A maddesi olacak. Buna göre bilişim yoluyla işlenen belirli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarında makul şüphe bulunması halinde banka, ödeme kuruluşu veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı hesabı 48 saate kadar askıya alabiliyor. Para başka bir kuruluşa aktarılmışsa, bu kuruluşun transferi gerçekleştirdiği diğer kuruluşa bildirimde bulunması gerekiyor. Gerekli şartların oluşması halinde savcılık da el koyma sürecini başlatabiliyor. DOLUNAY ile bu yetkilerin merkezi ve dijital bir sistem üzerinden işletilmesi planlanıyor. Böylece paranın IBAN’dan başka bir hesaba, elektronik para kuruluşuna veya kripto platformuna aktarılması halinde her işlem için ayrı yazışma yapılmasına gerek kalmadan para hareketinin izlenmesi hedefleniyor.

KURUMLAR AYNI ZİNCİRİ TAKİP EDECEK

Yeni düzenlemeyle bankalar, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının DOLUNAY taleplerine hangi süre içinde yanıt vereceği, şüpheli işlemlerin hangi kurumlarla paylaşılacağı ve savcı ya da hakim kararının hangi aşamada aranacağı yasal çerçeveye bağlanacak. MASAK da sistemin kara para boyutundaki ayağında devreye girecek. Mevcut mevzuat kapsamında şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirilmesi ve işlemlerin 7 iş gününe kadar ertelenmesi mümkün. DOLUNAY ile dolandırıcılık sonucu elde edilen paranın aklanması veya kripto varlıklara dönüştürülmesi halinde MASAK’ın yetkilerinin de aynı takip zinciri içinde kullanılması planlanıyor.


Ajda Pekkan'ı da Tarkan'ı da çarpmış: Ünlüler Ahbap'a para yağdırmış
Gündem
Ajda Pekkan'ı da Tarkan'ı da çarpmış: Ünlüler Ahbap'a para yağdırmış
17 milyon lirayı 20 günde harcadılar: 95 yaşındaki kadının serveti aileyi karıştırdı
Gündem
17 milyon lirayı 20 günde harcadılar: 95 yaşındaki kadının serveti aileyi karıştırdı
'Aile şifresi' olmadan bu aramalara inanmayın
Hayat
'Aile şifresi' olmadan bu aramalara inanmayın
Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi’den önemli mesajlar: Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi’den önemli mesajlar: Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır

Başlıklar :DOLUNAYKara paradolandırıcılık
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026