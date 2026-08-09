Kara para DOLUNAY’la takip edilecek

13. Yargı Paketi kapsamında planlanan düzenlemeyle banka, MASAK, BKM, savcılık ve kolluk birimlerinin aynı para hareketini eş zamanlı takip etmesinin önü açılacak.

NEREYE GİDERSE GİTSİN İZLENECEK

İçişleri Bakanlığı'nın DOLUNAY Projesi için hazırlanacak yasal altyapıyla, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paranın farklı hesaplara aktarılması halinde takibin kesintiye uğramaması hedefleniyor. Adalet ve İçişleri bakanlıklarının üzerinde çalıştığı düzenlemeyle şüpheli paranın sistemden çıkarılmadan bloke edilmesi ve transfer zincirinin sonuna kadar takip edilmesi amaçlanıyor.

48 SAATLİK BLOKE

DOLUNAY’ın hukuki dayanaklarından biri, Aralık 2025’te Ceza Muhakemesi Kanunu’na eklenen 128/A maddesi olacak. Buna göre bilişim yoluyla işlenen belirli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarında makul şüphe bulunması halinde banka, ödeme kuruluşu veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı hesabı 48 saate kadar askıya alabiliyor. Para başka bir kuruluşa aktarılmışsa, bu kuruluşun transferi gerçekleştirdiği diğer kuruluşa bildirimde bulunması gerekiyor. Gerekli şartların oluşması halinde savcılık da el koyma sürecini başlatabiliyor. DOLUNAY ile bu yetkilerin merkezi ve dijital bir sistem üzerinden işletilmesi planlanıyor. Böylece paranın IBAN’dan başka bir hesaba, elektronik para kuruluşuna veya kripto platformuna aktarılması halinde her işlem için ayrı yazışma yapılmasına gerek kalmadan para hareketinin izlenmesi hedefleniyor.

KURUMLAR AYNI ZİNCİRİ TAKİP EDECEK

Yeni düzenlemeyle bankalar, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının DOLUNAY taleplerine hangi süre içinde yanıt vereceği, şüpheli işlemlerin hangi kurumlarla paylaşılacağı ve savcı ya da hakim kararının hangi aşamada aranacağı yasal çerçeveye bağlanacak. MASAK da sistemin kara para boyutundaki ayağında devreye girecek. Mevcut mevzuat kapsamında şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirilmesi ve işlemlerin 7 iş gününe kadar ertelenmesi mümkün. DOLUNAY ile dolandırıcılık sonucu elde edilen paranın aklanması veya kripto varlıklara dönüştürülmesi halinde MASAK’ın yetkilerinin de aynı takip zinciri içinde kullanılması planlanıyor.

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