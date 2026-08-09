Çocukları lüks hayat vaadiyle kandırıyorlar

“Hamuş” kod adlı İsmail Atız’ın elebaşılığını yaptığı Casperlar silahlı suç örgütüne ilişkin iddianame tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip dava açıldı. 72’si çocuk 295 sanık, 52 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor. Örgüt şemasının çizildiği iddianamede İsmail Atız elebaşı. Mehmet Erhan Atız, İsmayil Göleli, İsa Doğan, Süleyman Doğan, Serhat Başakçi ve Hüseyin Kaan Akkuş ise ona bağlı örgüt yöneticileri. İddianamede Akkuş’un ayrıca “Çirkinler” olarak bilinen suç örgütünün de yöneticisi olduğu belirtildi.

AİLEVİ SORUNLARI OLAN GENÇLER SEÇİLİYOR

Örgüt lideri ve yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek hapis cezaları istenen iddianamede örgütün nasıl yapılandığına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Buna göre örgüt, özellikle 15-25 yaş arası işsiz, dar gelirli, ailevi sorunlar yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan gençleri, yurt dışında lüks yaşam, para, lüks otomobiller, motosikletler ve uyuşturucuyla ağına çekiyor. Silahlı saldırılarda özellikle 18 yaşından küçük olan çocuklar kullanılıyor. İddianamede dikkat çeken bir diğer tespit de örgüt yöneticilerinin işlemiş oldukları suçları gizlemek yerine sosyal medya üzerinden pazarlamaları oldu. Silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun yönettiği sosyal medya hesaplarından, kendi yaptıkları silahlı saldırı görüntüleri paylaşılıyor. Mafya konulu dizi ve filmlerdeki karakterlerin de kullanıldığı paylaşımlarla, 15-25 yaş arası gençlerin örgüte sempati duyması hedefleniyor.

'SEN BİZİM KARDEŞİMİZSİN'

Cezaevinden yeni çıkmış ve örgüte yeni katılan gençler, elebaşı ile görüştürülüp örgüt içerisinde değerli bir konumda oldukları hissettiriliyor. “Sen bizim kardeşimizsin” gibi söylemlerle, kanca atılan gençlerin aidiyet boşluğu dolduruluyor. İstanbul’da özellikle Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere, “kasten öldürme”, “nitelikli yağma”, “iş yeri kurşunlama”, “uyuşturucu madde ticareti”, “kasten yaralama”, “fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlara karışan örgüt üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek hapis cezaları isteniyor.

Elebaşı İsmail Atız İtalya’da cezaevine girdikten sonra örgütün başına Mehmet Erhan Atız ve Hüseyin Kaan Akkuş geçti. Her ikisi de yakalanarak tutuklandı.

Köstebekler Operasyonu’na götüren ifade

İddianamede, 20 Temmuz’da düzenlenen Köstebekler Operasyonu’yla ilgili bilgiler de yer aldı. Almanya’da bir savcıya suikast hazırlığındaki çete elebaşının telefonundan çıkan belgeler, Türkiye’de kamu kurumlarında çalışıp çetelere bilgi sızdıran ağı deşifre etmişti. Alman makamlarının telefon incelemesinde karşılaştıkları Polis Bilişim Ağı sorgu sonucunu Türkiye’ye göndermesi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren bir itirafçının anlattıklarıyla, Köstebekler Operasyonu’nun düğmesine basılmıştı. İddianamede, söz konusu operasyonla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren gizli tanığın beyanları dikkat çekti. Gizli tanık “Şelale”, örgüt yöneticileriyle bağlantılığı kişilerden söz edip, Serkan ve İbrahim olarak tanıdığı bu 2 kişinin kamu görevlileriyle yakın ilişki içerisinde olduklarını ve almış oldukları bilgileri örgütün yurt dışı kadrosuna ilettiklerini anlattı. Gizli tanık Şelale, “Son operasyondan önce örgüt, operasyon yapılacağını biliyordu. Operasyon, sahadaki örgüt üyelerine haber verilip büyük bir temizlik yapıldı” dedi.

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