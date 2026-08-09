Yarım asırlık bedel 10 yılda kapatılacak

Terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutunda, geçmişte terörle mücadelenin oluşturduğu 2,3 trilyon dolarlık maliyetin yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak kaynak tasarrufu ve üretim kapasitesi öne çıkıyor. Hazırlanan çalışmada, terörün sona ermesiyle 3 yılda 475 milyar dolar, 10-12 yıllık dönemde ise toplam 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kazanım potansiyeline dikkat çekiliyor. Bu fatura, Terörsüz Türkiye ile ekonomiye bir defada kazandırılacak para değil; terör nedeniyle bugüne kadar oluşan ekonomik kaybın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

KAYNAK TASARRUFU OLUŞACAK

Ekonomide asıl kazanım ise bundan sonra oluşacak kaynak tasarrufu olacak. Terörle mücadele nedeniyle güvenlik ve savunmaya ayrılan kaynakların zaman içinde azalmasıyla kamu bütçesinde oluşacak alanın altyapı, eğitim, sağlık, sanayi ve üretim yatırımlarına aktarılması hedefleniyor. Böylece geçmişte ekonomik maliyet oluşturan güvenlik riski ortadan kalkacak, kamu kaynakları üretken yatırımlara yönelecek.

YATIRIMIN ÖNÜ AÇILACAK

Terörsüz ortamın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da milyarlarca liralık yeni yatırımın önünü açması bekleniyor. 2024-2028 dönemini kapsayan GAP Eylem Planı kapsamında 496,2 milyar liralık yatırım öngörülürken, bunun 317,9 milyar lirası 93 öncelikli projeye ayrıldı. Terör riskinin azalmasıyla birlikte bölgedeki tarım, enerji, sanayi, lojistik ve turizm yatırımlarının hızlanması, mevcut kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarıyla desteklenmesi bekleniyor.

300 BİN İLAVE İSTİHDAM

Tarım ve sulama yatırımlarının da ekonomiye milyarlarca liralık katkı üretmesi hedefleniyor. Silvan Projesi kapsamında 235 bin hektarlık alanın sulamaya açılması ve yaklaşık 300 bin kişilik istihdam oluşturulması öngörülüyor. Sulama alanlarının genişlemesiyle tarımsal üretimin, tarıma dayalı sanayinin ve bölgeden yapılan ihracatın artması bekleniyor.

3 yılda 475 milyar dolar

Türkiye, üç yıllık dönemde 375 milyar dolarlık mal ihracatı ve 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefliyor. Terör riskinin ortadan kalkmasıyla Irak ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ticaretin büyümesi, sınır kapıları ve ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılması ve Doğu-Güneydoğu illerinin üretim merkezlerine dönüşmesi bekleniyor. Turizmde ise bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ekonomiye kazandırılmasıyla mevcut potansiyelin katlanması hedefleniyor.

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