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Kur'an kurslarında dolu dolu bir yaz: Bu kurs hiç bitmesin!

Kur'an kurslarında dolu dolu bir yaz: Bu kurs hiç bitmesin!

Saliha Engin
04:00, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 04:22, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Kur'an kurslarında dolu dolu bir yaz: Bu kurs hiç bitmesin!
Milyonlarca öğrenci, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenirken çeşitli sosyal ve sportif etkinliklere de katılıyor.

Milyonlarca çocuk ve genç, camilerde düzenlenen yaz Kur’an kurslarında hem dini bilgiler öğreniyor hem de sosyal ve sportif etkinliklerle vakit geçiriyor. Her yıl 2 milyondan fazla öğrencinin katıldığı kurslarda bu yıl en yoğun ilgiyi 11-12 yaş grubu gösterdi. Çocukların camiyle güçlü bir bağ kurmasının hedeflendiğini belirten Eyüp Sultan Pınar Camii İmam Hatibi Selman Şengöz, “Bizim için en büyük ödül, bir çocuğun ‘Hocam, kurs bitmesin’ demesi” dedi.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte camilerde düzenlenen yaz Kur’an kursları çocuk ve gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen kurslarda milyonlarca öğrenci, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenirken çeşitli sosyal ve sportif etkinliklere de katılıyor. “Yaz Kur’an Kursunda Buluşuyoruz” sloganıyla 6 Temmuz’da başlayan eğitimlerin 14 Ağustos’ta, yatılı programların ise 21 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

HER YIL 2 MİLYON KİŞİYİ AŞIYOR

Camiler, Kur’an kursları ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygun görülen diğer mekânlarda gerçekleştirilen eğitimlere 4-22 yaş arasındaki öğrenciler katılıyor. Yatılı programlar ise 10-18 yaş grubuna yönelik düzenleniyor. Her yıl 2 milyondan fazla öğrencinin kayıt yaptırdığı yaz Kur’an kurslarında bu yıl en yoğun katılımı 11-12 yaş grubu oluşturdu. 8-9 yaş grubunun da yoğun ilgi gösterdiği kurslara İstanbul’da yaklaşık 240 bin öğrenci katıldı. Kent genelindeki eğitimler, 4 bin 200 kurs merkezinde 8 bin personelin görev aldığı programlarla yürütülüyor.

HEM EĞİTİM HEM ETKİNLİK

Kurslarda sabah ve öğleden sonra olmak üzere günlük 4 saatlik eğitimin yanı sıra 4-6 ve 7-14 yaş gruplarına yönelik tam gün programlar, 15-22 yaş grubuna özel eğitimler de uygulanıyor. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Peygamber Efendimiz’in hayatı ve değerler eğitimi, yaş ve gelişim düzeylerine uygun içeriklerle aktarılıyor. Programlarda eğitimin yanı sıra okçuluk, akıl ve zekâ oyunları, el sanatları atölyeleri, sportif faaliyetler, gezi ve piknikler de yer alıyor. Bu etkinliklerle çocukların takım çalışması, paylaşma, iletişim ve özgüven becerilerinin geliştirilmesi, yaz tatilini hem verimli hem de keyifli geçirmeleri hedefleniyor.

ÇOCUKLAR KURS BİTMESİN İSTİYOR

Eyüp Sultan Pınar Camii İmam Hatibi Selman Şengöz, yaz Kur’an kurslarında çocuklara yalnızca dini bilgi aktarılmadığını, aynı zamanda camiyle güçlü bir bağ kurmalarının hedeflendiğini söyledi. Kendi camilerinde 500’e yakın öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Şengöz, oyun temelli eğitimler, drama çalışmaları, bilgi yarışmaları, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle çocukları sürecin aktif parçası haline getirdiklerini ifade etti. Kursların en önemli kazanımının, çocukların camiyi sahiplenmesi olduğunu vurgulayan Şengöz, “İlk günlerde çekingen gelen çocukların kısa sürede namaza karşı daha hassas, ailelerine ve arkadaşlarına karşı daha saygılı, paylaşımcı ve merhametli bireylere dönüştüğünü görüyoruz. Bizim için en büyük ödül, bir çocuğun ‘Hocam, kurs bitmesin’ demesi. Amacımız yalnızca yaz tatilini değerlendirmek değil, çocukların hayatlarında iz bırakacak manevi bir temel oluşturmak” dedi.

VR gözlükle Kabe ziyareti

  • Pınar Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinden 10 yaşındaki İsmail Alp Yücel, kurs sayesinde yeni bilgiler öğrendiğini, bu yıl Kur’an-ı Kerim okumaya başladığını anlattı. Futbolcu olmayı hayal ettiğini söyleyen Yücel, “Hem futbolcu olup hem de dinimi yaşayabileceğime inanıyorum. Hangi mesleği yaparsak yapalım dinimizi unutmamamız, Allah’ın emirlerini yerine getirmemiz gerek” ifadelerini kullandı. Kursta güzel arkadaşlıklar edindiğini kaydeden Yücel, en çok etkilendiği anın ise VR (sanal gerçeklik) gözlükle Kâbe, Mekke ve Medine’yi gezmeleri olduğunu belirtti: “Peygamber Efendimiz’in kabrini ve hacıların tavaf edişini izledik. Çok beğendim.” Yaz Kur’an kursları ailelerden de tam not alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının geçen yılki memnuniyet anketinde velilerin yüzde 94,36’sı “Çocuğumu Yaz Kur’an kursuna gönderdiğim için memnunum” cevabını verdi. Veliler, çocuklarının dini ve ahlaki değerler kazanmasının yanı sıra güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda vakit geçirmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Başlıklar :Kur'an KursuAktüelEğitim
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