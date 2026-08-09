Terörsüz Türkiye ile yeni bir faza geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye’nin hem demokrasi hem de kalkınmada yeni bir döneme gireceğini söyledi. CNN Türk canlı yayınında konuşan Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecinin öncelikli şartının terör örgütünün silah bırakması olduğunu vurguladı. Silahların bırakıldığının ilgili kurumlar tarafından tespit edilmesinin ardından sürecin MGK kararı ve Resmî Gazete ilanıyla ilerleyeceğini belirten Yılmaz, hukuki düzenlemelerin bundan sonra devreye gireceğini söyledi. Yılmaz, sürecin yalnızca Türkiye için değil bölge için de sonuçlar doğuracağını belirterek, “Terörsüz Bölge” hedefinin önemine dikkat çekti.

KALKINMA İÇİN KAYNAK AÇILACAK

Terörün ekonomik maliyetine işaret eden Yılmaz, güvenliğin olmadığı yerde kalkınma ve demokrasinin de gelişemeyeceğini söyledi. Terörün sona ermesiyle kaynakların altyapı, eğitim, sağlık, yatırım ve üretime aktarılabileceğini belirten Yılmaz, “Tam olarak bu işin bitmesiyle hem demokraside hem kalkınmada Türkiye yeni bir faza geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.Yılmaz, sürecin başarısının bölge ülkeleri için de örnek oluşturabileceğini kaydetti.

Terörle mücadelede en büyük payın şehitler, gaziler ve ailelerine ait olduğunu belirten Yılmaz, bu kesimlere yönelik yeni düzenlemelerin de hayata geçirildiğini söyledi.

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