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Terörsüz Türkiye bölgesel istikrara güç katacak

Terörsüz Türkiye bölgesel istikrara güç katacak

04:00, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Terörsüz Türkiye bölgesel istikrara güç katacak
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin barış ve güvenliğine de katkı sağlayacak stratejik bir hedef olduğunu vurguladı. Bakanlık, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ortamıyla taçlandırılacağını belirtirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürece ilişkin tüm görevlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Anafartalar Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü ile Kıbrıs’ta şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini rahmetle andı.

1 TERÖRİST TESLİM OLDU

Aktürk, son bir haftada 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu belirterek, hudut güvenliği kapsamında 490 kişinin yakalandığını, yılbaşından bu yana yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısının 7 bin 443’e, engellenen kişi sayısının ise 44 bin 802’ye ulaştığını söyledi. Hakkari sınır hattında yaklaşık 7,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini de açıkladı.

İSRAİL ATEŞKES ÇABALARINI SABOTE EDİYOR

Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Aktürk, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef alan saldırılarla ateşkes ve kalıcı barış girişimlerini bilinçli şekilde sabote ettiğini belirtti. Uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine karşı daha güçlü tavır almaya çağırdı.

YERLİ SAVUNMAYA YENİ TESLİMATLAR

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Tayfun fırlatma sistemi, karinalı bot ve MPT-76 piyade tüfeğinin teslim edildiğini, ASELSAN’ın HGK-84 ve LGK-82/84 güdüm kitleri ile ROKETSAN’ın SOM-B1T mühimmatının da Hava Kuvvetleri envanterine girdiğini bildirdi.

STRATEJİK BİR VİZYONDUR

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.”

Açıklamada, terörle mücadelede elde edilen başarının en büyük payının şehitler, gaziler ve onların ailelerine ait olduğu vurgulanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürecin gerektirdiği tüm görevleri kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceği belirtildi.

SEEBRIG YENİDEN İSTANBUL’DA

Bakanlık ayrıca, Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargâhı’nın 2026-2032 döneminde ikinci kez Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da faaliyet göstereceğini duyurdu. Karargâhın 3 Ağustos itibarıyla tam harekât kabiliyetine ulaştığı, resmi aktivasyon töreninin ise 31 Ağustos’ta gerçekleştirileceği bildirildi.


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Başlıklar :MSBTerörsüz TürkiyePolitika
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