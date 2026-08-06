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Türkiye ikinci kez ev sahibi olacak: SEEBRIG'in İstanbul'daki karargahı 31 Ağustos'ta aktif edilecek

Türkiye ikinci kez ev sahibi olacak: SEEBRIG'in İstanbul'daki karargahı 31 Ağustos'ta aktif edilecek

21:19, 06/08/2026, Perşembe
DHA
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Türkiye ikinci kez ev sahibi olacak: SEEBRIG'in İstanbul'daki karargahı 31 Ağustos'ta aktif edilecek
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahı’nın 2026-2032 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönemde ikinci kez Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da konuşlanacağını duyurdu. Kuzey Makedonya’dan intikali tamamlanarak 3 Ağustos itibarıyla 3’üncü Kolordu Komutanlığı kışlasında tam harekat kabiliyetine ulaşan karargahın, 31 Ağustos’ta resmi olarak aktif hale getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri andı. Aktürk, 62 yıl önce Kıbrıs’a yönelik düzenlenen hava harekatında esir düşen ve Rumlar tarafından yapılan işkence sonucu şehit edilen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs’ta kahramanca bir direniş sergileyen Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadelerini kullandı.

1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde alınan etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirlerle son bir haftada; 490 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 443 olmuş, engellenen 924 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 44 bin 802’ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 8 kilogram (7 bin 734 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir diye konuştu.

'İSRAİL, ATEŞKES ÇABALARINI SABOTE ETMEYİ SÜRDÜRMEKTEDİR'

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirerek, Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin önemini yineliyoruz. Öte yandan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin olumlu seyrettiği bir dönemde, bu çabaları bilinçli şekilde sabote etmeyi sürdürmektedir. İsrail’in, geçtiğimiz hafta sonu Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadır kampı ile bir sağlık tesisini hedef alması sonucu 30’dan fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Söz konusu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail’in bu eylemlerine karşı uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha kararlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin, bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam ettiğinin altını çizerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Tayfun Fırlatma, Taşıma Yükleme ve Komuta Kontrol Aracı, Karinalı Bot ile Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ASELSAN tarafından 'Hassas Güdüm Kiti' (HGK-84) ve 'Lazer Güdüm Kiti' (LGK-8284) ile Roketsan tarafından SOM-B1T mühimmatı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir dedi.

'YAŞ KARARLARININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ'

Aktürk, önceki gün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına değinerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarının bir kez daha devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir diye konuştu.

'EN BÜYÜK PAY ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZE AİTTİR'

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yapılan açıklamada, Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük başarı elde edilmiştir. Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir denildi.

'TÜRKİYE, İKİNCİ KEZ SEEBRIG KARARGAHINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Açıklamada, Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanmasına, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması maksadıyla, 1999 yılında Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) teşkil edildiği hatırlatılarak, Daha önce SEEBRIG Karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3’üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İSKORA Kışlası’nda ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda; KumanovoKuzey Makedonya’da konuşlu bulunan SEEBRIG Karargahı 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında SEEBRIG Karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul’a taşınmış ve aynı tarihlerde SEEBRIG personeli de kademeli olarak İstanbul’a intikal etmiştir. Tugay Karargahı 03 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır. SEEBRIG Karargahında 6 ülkeden (Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya) halihazırda 28 çekirdek personel (12 Türk 16 yabancı) görev yapmaktadır. 27 Ağustos 2026 tarihinde SEEBRIG Karargahının Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27’nci Kuruluş Yıldönümü Törenlerinin birlikte İstanbul’da icra edilmesi, 31 Ağustos 2026 tarihinde ise karargâhın resmi olarak aktif hale getirilmesi planlanmıştır ifadeleri kullanıldı.


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Başlıklar :Milli Savunma BakanlığıGüneydoğu Avrupa TugayıSEEBRIGİstanbul
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