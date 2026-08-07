Yeni Parti’de imza krizi

Yeni Parti'de, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis gündemine alınan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için imza verilmemesi krize neden oldu. Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun karara itiraz ederek teklifin desteklenmesi ve imzalanması gerektiği yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Kanun teklifine CHP imza atarken, Yeni Yol ise imza atmayarak sürpriz yaptı. Programında "eşit yurttaşlık", "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" ve "ana dil" başlıklarına yer veren, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde DEM Parti ile "kent uzlaşısı" modeliyle hareket eden Yeni Parti'nin, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemininin oluşturulmasını amaçlayan teklife destek vermemesi siyasi kulislerde farklı yorumlara sebbebiyet verdi.

İMAMOĞLU İDDİASI

Muhalefet kulislerinde dile getirilen iddialara göre, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti yönetimine yasa teklifine imza atılmaması yönünde görüş iletti. Bu talebin parti içinde geniş bir kesim tarafından kabul edildiği öne sürüldü. Kulislerde ayrıca İmamoğlu'nun, Terörsüz Türkiye Süreci kapsamındaki demokratikleşme başlığında kendi tutukluluk sürecinin de ele alınmasını istediği, daha önce de bu nedenle CHP temsilcilerinin İmralı'ya gitmesi planlanan heyette yer almasına sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

TEKLİFE İMZA YOK

Dün vekillerle yaklaşık üç buçuk saat görüşen Genel Başkan Özgür Özel, teklife imza vermeyeceklerini söyledi. Özel, "Meselenin Meclis zemininde çözülmesine yönelik tutumumuzu sürdüreceğiz" ifadelerini kullanırken, "evet" oyu vereceklerini açıkça söylemedi.

Hür Ağbaba.

Hür Ağbaba tutuklandı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye operasyonunun ikinci dalgasında önceki gün Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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