Kulaklıklar işitme kaybına neden oluyor

Toplu taşımadan okullara, günlük yaşamın hemen her alanında kulaklık kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar ise uzun süre ve yüksek sesle kulaklık kullanımının kalıcı işitme kaybına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

AKUSTİK TRAVMA

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mazhar Çelikoyar, yüksek sesin neden olduğu "akustik travma" bulgularına artık yalnızca ileri yaşlarda değil, 20'li hatta zaman zaman 10'lu yaşlardaki bireylerde de rastladıklarını söyledi. Çelikoyar, "Genç yaşlarda bunun en önemli nedeni kulaklık kullanımı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.Uzun süre yüksek sese maruz kalmanın, işitme hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açtığını belirten Çelikoyar, kulak içi ve kulak üstü modeller arasında bazı farklar bulunduğunu ancak her iki türün de yüksek ses seviyelerinde risk oluşturduğunu ifade etti. "Kulak içi kulaklık sesi kulağa çok daha yakın mesafeden iletiyor. Kulak üstü modeller ise daha güçlü ses kapasitesine sahip. Yüksek ses verildiği sürece her iki tür kulaklık da risk oluşturabilir" diye konuştu.

KONUŞMA SEVİYESİNDE TUTUN

Konuşma sesinin yaklaşık 50-60 desibel, bağırma sesinin ise 80-90 desibel seviyesinde olduğunu hatırlatan Çelikoyar, şu uyarılarda bulundu: "Kulaklığın sesini mümkün olduğunca konuşma seviyesinde tutun. Uzun süre kesintisiz kullanmayın. Özellikle kulak içi kulaklık kullanıyorsanız en az yarım saatte bir çıkarıp kulağınızı dinlendirin."