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MGK’da yol haritası çizildi

MGK’da yol haritası çizildi

04:00, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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MGK’da yol haritası çizildi
Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandı.

Toplantının ana gündem maddesi ‘Terörsüz Türkiye’ süreci oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur" denildi. Toplantıda 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, “ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği” bildirildi. Bildiride, İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilerek taraflara müzakerelere geri dönme çağrısında bulunuldu.


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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanMGKSiyaset
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