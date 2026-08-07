900 PKK’lı kapsam dışı

Teklif yasalaşırsa düzenlemeden yaklaşık 4 bin 500 PKK/KCK hükümlüsünün yararlanması bekleniyor. Bunlardan silahlı suça karışmamış veya infazının önemli bölümünü tamamlamış en az 3 bin 600 hükümlünün infazının ertelenmesi ve tahliyesi, ancak PKK’nın silah bıraktığının ve örgütün tamamen etkisiz hale geldiğinin devlet tarafından teyit edilmesinden sonra mümkün olacak.

ÖCALAN’A AF YOK

Teklifte, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları, ayrıca 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında bırakılıyor. Bu nedenle Abdullah Öcalan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 900 PKK hükümlüsünün infaz rejiminde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Silah bırakarak Türkiye’ye dönecek örgüt mensupları açısından da örgüt yöneticilerinin kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

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