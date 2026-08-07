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Zarfı şöyle koy da görünmesin

Zarfı şöyle koy da görünmesin

Gökhan Özturan
04:00, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 04:05, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Zarfı şöyle koy da görünmesin
Figan Çetin

İzmit Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, rüşvet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içerisinde para verildiği görülüyor. Kayıtta, parayı teslim eden kişinin, "Şu araya sıkıştırdım. Üstüne de bir zarf attım müdürüm" dediği, Çetin'in ise, "Zarfı şöyle koy da oradan görünmesin" diye karşılık verdiği duyuluyor.

İzmit Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dosyaya eklenen görüntüde, eski İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e zarf içerisinde para destesi bırakılıyor. Kamera kaydında, Çetin’in “Şuraya koy. Onları görme. Zarfı şöyle koy da oradan görünmesin” dediği duyulurken, parayı getiren kişi ise yerinden kalkıp Çetin’in gösterdiği dolaba yöneliyor. Rafta evrakların arasına parayı bırakan kişi, “Zarfın içinde şu araya sıkıştırdım. Üstüne de bir zarf attım müdürüm” diyor.

CHP’DEKİ ÇEKİŞMEYİ KONUŞMUŞLAR

Para teslimatından sonra ikili, CHP içindeki bölünme ve o dönemki Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesine ilişkin değerlendirmede bulunuyor. Çetin’in, “Şimdi CHP ne yapacak diyorsun?" diye sorduğu kişi, "Vallahi müdürüm, sıkıntı” karşılığını veriyor. "Bugün ne gazete baktım, ne haber okudum, hiçbir şey bilmiyorum” diyen Çetin’e, yanındaki kişi yine, “Müdürüm, çok sıkıntı şu an” diyor. O dönem İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ne tarafta olduğunu soran Çetin, “Fatma Başkan Özel’i istiyor” cevabını duyunca, “Benim korkum şu, Fatma, Kemal’e karşı durursa burada belediyede bizim anamızı s…rler. Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada. Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu” ifadelerini kullanıyor.

BUTLANA KADAR SÜRMÜŞ

Konuşma, görüntünün mutlak butlan kararından sonra çekildiğini ortaya koydu. Belediyelere yönelik çok sayıda rüşvet operasyonunun yapıldığı bir dönemde, parti içi ayrışmanın yaşandığı süreçte, yaklaşık 3 ay öncesine kadar rüşvet alınmaya devam edilmesi dikkat çekti. Soruşturma kapsamında söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği belirtiliyor. Paranın miktarı, kim tarafından verildiği, hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğu, para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığı ve paranın daha sonra kime ulaştırıldığı araştırılıyor.

Başkan ve eşi tutuklanmıştı

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması düzenlendi. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. 20 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda ise 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Kaplan Hürriyet ile Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 zanlı tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Başlıklar :Figan ÇetinRüşvetYolsuzlukİzmit Belediyesi
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