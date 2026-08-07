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Behçet Oktay FETÖ’nün radarındaydı

Behçet Oktay FETÖ’nün radarındaydı

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 04:04, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Behçet Oktay FETÖ’nün radarındaydı
Behçet Oktay - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile bir araya geldi.

Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın 2009’da kayıtlara ‘intihar’ olarak geçen ölümü yeniden soruşturuluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Oktay’ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay’la bir araya geldi. Aile dosyanın yeniden ele alınmasını talep ederken Gürlek, o tarihte Oktay’ın FETÖ’nün radarında olduğuna dikkat çekti.

Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın 2009’da “intihar” olarak kayıtlara geçen ölümü, 17 yıl sonra yeniden Adalet Bakanlığı’nın gündeminde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile bir araya geldi. Aile, 25 Şubat 2009’da Ankara Dikmen’de park halindeki aracında başından vurulmuş halde bulunan Oktay’ın ölüm dosyasının yeniden ele alınmasını talep etti. İlk soruşturmada ölüm “intihar” sayılarak takipsizlik kararı verilmiş, itiraz üzerine Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2011’de bu kararı kaldırmıştı. Olay gecesi Oktay’ın yanında bulunan Halil Kesici hakkında dava açılmış, Kesici 2013’te delil yetersizliğinden beraat etmişti.

FETÖ’NÜN RADARINDAYDI

Bakan Gürlek, olayın gerçekleştiği tarihte Oktay'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) radarında olduğunun altını çizerek, “Çok önemli. O tarihlerde Sayın Müdürümüz, FETÖ'nün radarındaydı. Vazifesini yaptığı dönem, örgütün tam palazlanmaya başladığı zaman, 2009 yılı” değerlendirmesini yaptı. Özellikle 2007-2010 yılları arasındaki olayların, çok ayrıntılı incelendiğini belirten Gürlek, “Hrant Dink, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti. Daha sonra da rahmetli Behçet Oktay'ın ölümünden dolayı bu tarihlere iyi bakıyoruz. Özellikle burada FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organize eylem olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile bir araya geldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile bir araya geldi.

DOSYADA İNCELEME YAPILMADI

Oktay'ın kız kardeşi Şule Oktay da dönemin Taraf ve Zaman gazetelerinin Ergenekon soruşturmaları sürecinde Behçet Oktay'ı gündeme taşıdığını belirterek, sürekli mobbing haberler yapıldığını ifade etti. Olay günü eve gelip yemek yemeyi planlayan Behçet Oktay'ın son anda bir yemek organizasyonuna gittiğini ifade eden Şule Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gece saat 03.00'te kapımız çaldı, 'Behçet Oktay intihar etti' diye. Saat 04.00'te bizim biletlerimiz alındı. Apar topar uçağa bindirildik. Birinci haftasında yeğenlerim çağırılmış. Soruşturma bitti. Yani dosyada hiçbir inceleme yapılmadı, bizim bilgimize dahi başvurulmadı. 2 adet cep telefonu var bunlara yer verilmedi. Kasasının anahtarı alınmış götürülmüş, telefonla görüşmeler yapılmış. Dosyayı kapattılar.” Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay da silahtaki mermilerin hiçbirinin babasına ait olmadığını dile getirerek, “Babam hep aynı mermileri kullandı. Yedek şarjör olan mermiler aynı ama silahtaki mermiler babamın mermileri değil” ifadesini kullandı.

MUMCU DOSYASINDA ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir araya geldi. Bakanlıkta yapılan görüşmede, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı.

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Başlıklar :Behçet OktayFETÖAkın Gürlek
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