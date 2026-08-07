Okullara 30 bin güvenlik görevlisi

Yeni eğitim-öğretim yılında okul güvenliğini artırmak amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek programda başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

İL KONTENJANLARI İHTİYACA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre başvurular İŞKUR üzerinden alınacak, adayların güvenlik soruşturması İçişleri Bakanlığı, işe alım mülakatları ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Kontenjanların illere ve okullara dağıtımının valilikler aracılığıyla yapılması planlanırken, İŞKUR tarafından yayımlanacak ilanların ardından şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecek.

ADAYLAR GÜVENLİK SORUŞTURMA-SINDAN GEÇECEK

Personel seçiminde güvenlik kriterleri ön planda tutulacak. Öğrencilerle doğrudan temas halinde olacak adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Soruşturmayı geçen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı mülakatın ardından göreve başlayacak.

OKUL GİRİŞLERİNDE GÖREV ALACAKLAR

Görevlendirilecek güvenlik personeli, daha önce açıklanan ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli’nin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağını güçlendirecek. Okul giriş ve çıkışlarında görev yapacak personel; öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek, şüpheli kişi ve durumları erken aşamada tespit ederek okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun düzenlenmesi, okul çevresindeki yabancı kişilerin takibi, kavga, akran zorbalığı, kesici alet ve benzeri güvenlik risklerine karşı caydırıcılık sağlanması hedefleniyor. Böylece öğretmenlerin üzerindeki güvenlik yükünün azaltılarak eğitim faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sunulması amaçlanıyor.

EMNİYETLE SÜREKLİ KOORDİNASYON

Okul güvenliğinde görev yapacak personelin koordinasyonu ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Güvenlik görevlileri, okulların bulunduğu bölgelerden sorumlu mahalle karakollarıyla sürekli irtibat halinde olacak. Okul çevresinde yaşanabilecek şüpheli durumlar, yabancı kişilerin takibi ve güvenliği tehdit eden gelişmeler doğrudan ilgili kolluk birimlerine aktarılacak. Böylece okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve emniyet birimleri arasında kesintisiz bir iletişim ağı oluşturularak olası risklere hızlı müdahale edilmesi sağlanacak.

OKUL GİRİŞİNDE KONTROLLER ARTACAK

Yeni güvenlik uygulaması kapsamında okul girişlerindeki kontroller de artırılacak. Görevliler, gerekli görülen durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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