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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Bitiyor? Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Bitiyor? Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı Listesi

14:20, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Bitiyor? Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, ilan edilen kadrolara ilişkin başvuru şartlarını, kontenjan dağılımını ve son başvuru tarihini yayımlanan kılavuz üzerinden inceleyerek işlemlerini tamamlayabilecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı detayları.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 Personel Alımı Başvuruları Devam Ediyor: Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek farklı branşlardaki pozisyonlar için adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecekler. Şartları taşıyan adayların müracaatlarını tamamlamalarının ardından, yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 Personel Alımı Başvuruları Devam Ediyor: Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek farklı branşlardaki pozisyonlar için adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecekler. Şartları taşıyan adayların müracaatlarını tamamlamalarının ardından, yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğü esasına göre yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 9 Ağustos 2026 Pazar gününe kadar tamamlayabilecek ve bu tarihin ardından başvuru ekranı erişime kapatılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 9 Ağustos 2026 Pazar gününe kadar tamamlayabilecek ve bu tarihin ardından başvuru ekranı erişime kapatılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapabilecek.


KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapabilecek.KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi doğrultusunda sözleşmeli personel statüsünde yapılacak. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra birimlerinde görevlendirilecek.

Kadrolara göre aranacak öğrenim düzeyi, KPSS taban puanı, yaş sınırı, sertifika zorunluluğu ve diğer nitelikler ise henüz duyurulmadı. Başvuru koşulları, il bazındaki kontenjan dağılımı ve teslim edilmesi gereken belgeler, yayımlanacak ayrıntılı ilanla birlikte netleşecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi doğrultusunda sözleşmeli personel statüsünde yapılacak. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra birimlerinde görevlendirilecek.Kadrolara göre aranacak öğrenim düzeyi, KPSS taban puanı, yaş sınırı, sertifika zorunluluğu ve diğer nitelikler ise henüz duyurulmadı. Başvuru koşulları, il bazındaki kontenjan dağılımı ve teslim edilmesi gereken belgeler, yayımlanacak ayrıntılı ilanla birlikte netleşecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alımı yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:

Veteriner Hekim: 645

Ziraat Mühendisi: 515

Destek Personeli: 239

Gıda Mühendisi: 185

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73

Büro Personeli: 60

Su Ürünleri Mühendisi: 49

Harita(alan) Mühendisi: 45

Gemi Adamı: 23

Avukat: 13

Laborant: 9

Biyolog: 7

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6

Kimyager: 5

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMIAlımı yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:Veteriner Hekim: 645Ziraat Mühendisi: 515Destek Personeli: 239Gıda Mühendisi: 185Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73Büro Personeli: 60Su Ürünleri Mühendisi: 49Harita(alan) Mühendisi: 45Gemi Adamı: 23Avukat: 13Laborant: 9Biyolog: 7Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6Kimyager: 5
Başlıklar :tarım ve orman bakanlığıTarım ve Orman Bakanlığı personel alımısözleşmeli personel alımıKariyer Kapısı
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