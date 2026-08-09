Komisyondan 17 saatte geçti
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda 17 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Teklife itiraz eden İYİ Partililer ile MHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.
TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni 17,5 saatlik görüşmenin ardından kabul etti. Teklifin oylamasında AK Parti, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Partili komisyon üyeleri kabul yönünde oy kullanırken, Yeni Parti üyeleri oylamada el kaldırmayarak çekimser tutum izledi. Teklife yalnızca İYİ Parti karşı çıktı.
TEKLİF GENEL KURUL’A İNİYOR
Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurul izleyecek. Başvurular MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde yapılabilecek. Teklifin 10 Ağustos Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.
KOMİSYONDA KAVGA ÇIKTI
Görüşmeler sırasında söz alma ve usul tartışmaları nedeniyle tansiyon yükseldi. İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel’in üzerine yürürken araya milletvekilleri girdi. Komisyona bir süre ara verildi.
Yeni Parti’den 'İmamoğlu' önergesi
- Komisyonun Yeni Partili üyeleri, teklifin yetersiz olduğunu belirterek, seçilmişlerin görevleri ile yerel yönetimlere ilişkin düzenlemelerin de çerçeve yasaya dahil edilmesini istedi. Önerge kabul edilmedi.
Kurul yargısal karar veremeyecek
- Komisyonda konuşan Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, çerçeve yasa teklifindeki kurulun doğrudan adli karar verme yetkisinin bulunmadığını belirterek, kurulun yalnızca ortaya çıkabilecek yasal ve idari ihtiyaçları tespit ederek Meclis’e öneride bulunabileceğini söyledi.
Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil
- Görüşmelerde Yeni Partili Murat Emir, “Anayasa’ya biraz saygılı bir idare olsaydı, Selahattin Demirtaş’ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi” dedi. DEM Partili Saruhan Oluç ise Emir’e, “Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil” diye tepki gösterdi.
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