25. yıla görkemli kutlama

Kur'an kurslarında dolu dolu bir yaz: Bu kurs hiç bitmesin!

Milyonlarca çocuk ve genç, camilerde düzenlenen yaz Kur’an kurslarında hem dini bilgiler öğreniyor hem de sosyal ve sportif etkinliklerle vakit geçiriyor. Her yıl 2 milyondan fazla öğrencinin katıldığı kurslarda bu yıl en yoğun ilgiyi 11-12 yaş grubu gösterdi. Çocukların camiyle güçlü bir bağ kurmasının hedeflendiğini belirten Eyüp Sultan Pınar Camii İmam Hatibi Selman Şengöz, “Bizim için en büyük ödül, bir çocuğun ‘Hocam, kurs bitmesin’ demesi” dedi.