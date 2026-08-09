25. yıla görkemli kutlama
AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yılı, 14 Ağustos’ta 700 bin metrekarelik Başkent Millet Bahçesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve on binlerce kişinin katılımıyla kutlanacak.
AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü için Ankara’da geri sayım başladı. 14 Ağustos’ta Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek program öncesinde hazırlıklar hızlandı. Dev sahnenin iskeleti yükselirken, ses ve görüntü sistemlerinde kullanılacak teknik ekipmanlar alana taşınıyor. 700 bin metrekarelik Başkent Millet Bahçesi’nde on binlerce kişinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Kutlamaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra parti kurucuları, milletvekilleri, il başkanları, teşkilat mensupları ve özel davetlilerin katılması bekleniyor.
ÖZEL ŞARKI YAPILDI
Programa 4 binden fazla protokol üyesinin katılması ve Türkiye’nin farklı illerinden teşkilatların Ankara’ya gelmesi bekleniyor. Programda yüzlerce dronun katılımıyla ışık gösterisi yapılması, 25’inci yıla özel hazırlanan şarkının ilk kez paylaşılması planlanıyor.
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