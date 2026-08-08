Casperlar'a yeni dava
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Casperlar” silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
149 şüpheli hakkında yeni bir dava açıldı. İddianamede, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 70 kişinin mağdur olduğu toplam 52 ayrı eylemi delilleriyle ortaya konuldu. “Hamuş” kod adlı İsmail Atız’ın elebaşılığını yaptığı örgütün, sosyal medyada propaganda yaparak özellikle çocukları saflarına kattığı, kendilerine boyun eğmeyen kişilerin ev ve iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlediği belirlendi. Örgüte yönelik daha önce açılan davada 72’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanığın yargılaması sürerken, yeni iddianame Casperlar’ın önceki operasyona rağmen eylemlerine devam ettiğini ortaya koydu.
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