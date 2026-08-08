Çocuklara mahalleden okula koruma kalkanı

Çocukların şiddet, ihmal, istismar ve dijital tehditlerden korunmasına yönelik eğitim, aile, sosyal hizmet, sağlık, adalet ve güvenlik kurumlarını aynı sistem içinde buluşturan yeni bir model önerildi. Meclis’teki komisyon görüşmelerinde, çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin henüz ortaya çıkmadan tespit edilmesi ve kurumlar arasında eş zamanlı takip edilmesi amacıyla kapsamlı öneriler gündeme geldi. Bu kapsamda MEB bünyesinde devamsızlık, akademik performans düşüşü, sosyal izolasyon ve davranış değişikliklerini takip edecek dijital erken uyarı sistemi kurulması, okullarda eğitimli güvenlik görevlilerinin istihdam edilmesi ve risk altındaki çocukların ortak bir sistem üzerinden izlenmesi istendi. Öne çıkan öneriler şöyle sıralandı:

OKULLARA ERKEN UYARI SİSTEMİ

MEB bünyesinde öğrencilerin devamsızlık, akademik performans düşüşü, sosyal izolasyon ve davranış değişikliklerini takip edecek dijital bir erken uyarı sistemi kurulması önerildi.

Okullar, rehberlik servisleri ve sosyal hizmet birimleri arasında düzenli bilgi akışı sağlanarak risk altındaki çocukların uzmanlar tarafından takip edilmesi istendi.

Her okulda çocuk hakları, çocuk psikolojisi ve kriz yönetimi konusunda eğitim almış en az bir güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi önerildi.

Okullarda ziyaretçi kayıt ve kimlik doğrulama sistemleri ile kontrollü giriş noktalarının oluşturulması, acil durumlarda kullanılabilecek uzaktan kilitleme altyapısının yaygınlaştırılması talep edildi.

DEVAMSIZLIKTA SOSYAL HİZMETLER DEVREYE GİRECEK

Okullar, sağlık kuruluşları ve sosyal hizmet birimleri arasında entegre bir ihbar ve takip ağı kurulması istendi.

MEB ile Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Adalet bakanlıkları arasında çocuk koruma alanında ortak vaka yönetimi protokollerinin oluşturulması önerildi.

Okul devamsızlığı ve okul terkine karşı yalnızca idari işlem uygulanmaması, çocuk ve ailesine yönelik sosyal hizmet temelli müdahale mekanizmalarının devreye alınması istendi.

Ebeveynlere yönelik eğitimlerin yalnızca seminerlerle sınırlı tutulmaması; grup çalışmaları, ev ziyaretleri ve bireysel aile danışmanlığını da kapsayacak şekilde genişletilmesi önerildi.

Okullarda ve yerel yönetimlerde çocukların güvenlik, akran ilişkileri ve ihtiyaçlarına ilişkin görüşlerini dile getirebileceği danışma kurullarının oluşturulması gündeme getirildi.

HER MAHALLEYE GÜVENLİK HARİTASI

Okul ve mahallelerde çocukların kendilerini güvende ya da tedirgin hissettikleri bölgelerin belirlenmesi amacıyla güvenlik ve ihtiyaç haritalarının hazırlanması önerildi.

Çocuk güvenliği kapsamında yürütülen çalışmaların, kullanılan kaynakların ve uygulamalardan elde edilen sonuçların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması, ilgili bakanlıkların her yıl TBMM’ye ortak bir ilerleme raporu sunması teklif edildi.

Okul temelli şiddet olayları, devamsızlık ve psikososyal risk göstergelerinin ulusal düzeyde takip edilebileceği ortak bir veri sistemi kurulması istendi.

TÜİK tarafından yürütülen araştırmalar arasına gençlerin durumunu düzenli olarak ortaya koyacak, mümkünse her yıl bir gençlik araştırması yapılacak.

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