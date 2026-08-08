Kuşadası Belediyesi’ne 3. dalga operasyon
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında dün üçüncü dalga operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeler, HTS kayıtları ve MASAK raporlarında incelenen hesap hareketleri doğrultusunda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, tutuklu eski Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Bülent Tezcan’ın en az 5 yakınını işe aldırdığı için Kuşadası Belediyesi, “Tezcan Belediyesi” olarak anılıyor. Tezcan’ın küçük kızı Öykü Tezcan Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde, büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar belediyenin hukuk biriminde, yeğeni Gökhan Tezcan ise belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ofis personeli olarak çalışıyor. Öte yandan Tezcan’ın ismi soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu’nun ifadelerinde geçiyor. Cezaevindeyken Tezcan’ın kendisini iki kez ziyaret ettiğini anlatan Zenginoğlu, Tezcan’ın bildiklerini anlatmaması karşılığında kendisine iş teklif ettiğini ve “Konuşmazsan dışarıda güzel işler yapacağız” dediğini öne sürmüştü.
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