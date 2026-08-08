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Ağbaba’nın hesabında yüz milyonlar var

Ağbaba’nın hesabında yüz milyonlar var

04:00, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:04, 08/08/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ağbaba’nın hesabında yüz milyonlar var
Hür Ağbaba, Veli Ağbaba.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasında tutuklanan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba’nın para trafiği ortaya çıktı. Hür Ağbaba’nın hesabına giren para, CHP'nin şaibeli kurultayına gidilen süreçte 3 katına çıkarak 95 milyon lirayı aştı. MASAK raporuna göre, Ağbaba’nın 2020-2026 yıllarındaki para trafiği ise 343 milyon lira olarak tespit edildi.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ağabeyi Hür Ağbaba’nın milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama A.Ş.’ye yönelik “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında tutuklanan Hür Ağbaba’nın hesaplarındaki dikkat çekici para trafiğini gözler önüne serdi. Rapora göre mutlak butlan kararı çıkan CHP’nin şaibeli 38’inci Kurultayı’na gidilen süreçte, Hür Ağbaba’nın para trafiği 3 katına çıkmış.

2023 VE 2024’TE PARA TRAFİĞİ PATLADI

Buna göre, Hür Ağbaba’nın para transferlerinde özellikle 2023 yılından itibaren keskin bir yükseliş yaşandı. 2022’de TL cinsinden para giriş-çıkışlarının toplamı yaklaşık 30,5 milyon lirayken, bu rakam 2023’te 3 katına çıkarak 95 milyon lirayı aştı. Toplam TL transfer hacmi 1 yılda yaklaşık yüzde 211 arttı. 2023 yılında Hür Ağbaba’nın hesaplarından 48 milyon 441 bin lira çıktı, 46 milyon 587 bin lira girdi.

KESKİN ARTIŞ YAŞANDI

Hür Ağbaba’nın para trafiği 2024’te daha da büyüdü. 58 milyon 92 bin liralık çıkışa karşılık 46 milyon 840 bin liralık giriş gerçekleşti. Yalnızca 1 yıldaki toplam transfer hacmi 104 milyon 932 bin liraya ulaştı. MASAK, 2023 ve 2024 yıllarındaki bu yükselişi raporunda açıkça “keskin artış” olarak nitelendirdi. 2025’te gerileme görülmesine rağmen işlem hacmi genel seviyeye göre yüksek kalmaya devam etti.

6 YILDA 343 MİLYON LİRALIK TRANSFER

Hür Ağbaba’nın 2020-2026 yılları arasındaki TL transferlerinde toplam 172 milyon 192 bin lira para girişi, 170 milyon 968 bin lira ise para çıkışı gerçekleşti. Böylece Ağbaba’nın kişisel hesaplarındaki yalnızca TL cinsinden brüt transfer trafiği 343 milyon lirayı geçti.

İL KONGRESİNDE 23 MİLYON NAKİT ÇEKİM

Rapordaki en dikkat çeken ise Hür Ağbaba’nın yüzde 50 ortağı olduğu Trio Girişim’den nakit çekimi oldu. Şirketin banka hesaplarından 2025 yılı içinde 35 ayrı işlemle toplam 70 milyon 411 bin 866 lira nakit çekildiği belirlendi. Nakit işlemler arasında 25 Eylül 2025’te tek seferde çekilen 23 milyon 801 bin lira öne çıktı. Ayrıca 4,4 milyon lira, 3,5 milyon lira ve 3 milyon 150 bin lira gibi yüksek tutarlı nakit çekimler de gerçekleşmiş. 25 Eylül 2025 tarihinde CHP’deki ana gündem, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasında yaşanan "İstanbul İl Kongresi" kriziydi. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nin "kongre yapılabilir" kararına rağmen, 24 Eylül'de İstanbul Valiliği ve seçim kuruluna yazı göndererek CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Veli Ağbaba’ya milyonlar göndermiş

  • Raporda Hür Ağbaba ile kardeşi Veli Ağbaba arasındaki milyonlarca liralık transferler de yer aldı. Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen şüpheli Turgut Koç, ifadesinde kurultay sürecindeki delege ve oy pazarlığının merkezinde Ağbaba’nın yer aldığını söylemişti. MASAK’ın tablosunda “Veli Ağbaba” adına açılan kayda Hür Ağbaba’dan 4 milyon 193 bin lira gönderildiği, karşı yönde ise 53 bin lira geldiği görüldü. Kısmen maskelenmiş kimlik numarasıyla “Ağbaba Veli” adına düzenlenen ayrı satırda da 1 milyon 398 bin 700 liralık çıkış yer aldı.

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Başlıklar :rüşvetİzmir Büyükşehir BelediyesiVeli AğbabaHür Ağbaba
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