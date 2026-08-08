Rüşvet kaydına ruhsat tehdidi

Dosyaya giren görüntüde İzmit Belediyesi eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e zarf içerisinde bir deste para bırakan kişinin Emre Can Özkar olduğu ve görüntüyü 22 Mayıs’ta çektiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Özkar, rüşvet anını kaydettiğini öğrenen tutuklu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, videoyu vermesi için kendisini tehdit ettiğini söyledi. İşlettiği internet kafenin ruhsatının dedesinin üzerine olduğunu ve ağabeyinin üstüne almaya çalıştıklarını anlatan Özkar, “Belediyeden evrak listesi verdiler. Eksiksiz hazırlayıp teslim ettim. Evraklarımı alan Ruhsat Müdürü Figan Çetin birkaç gün sonra belediyeye çağırdı” dedi. Çetin’in kendisinden para istediği bilgisini veren Özkar, “Bana belediyeye para vermem gerektiğini, yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi. Paranın niçin alınacağını sordum, ‘Belediye için istiyoruz, karşılığında makbuz vermiyoruz, internet kafe olduğu için indirim yapıldı’ deyip 30 bin TL vermem gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

KİMSEYE GÖSTERMEDEN BANA GETİR

2 gün sonra parayı hazırlayıp belediyeye gittiğini belirten Özkar, “Parayı zarfın içinde dolaba bıraktım. Para net şekilde gözüküyordu. Belediye başkanından korktuğum için bu videoyu çektim ve kendimi güvence altına almak istedim” diye konuştu. Operasyondan önce rüşvet anını kaydettiği belediyede duyulunca Fatma Kaplan Hürriyet’in ısrarla kendisiyle iletişime geçmek istediğini söyleyen Özkar, şöyle konuştu: “Fatma Kaplan Hürriyet 5 kezden fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramaları da açmadım. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu. Kamera görüntülerini emniyetten aldığını, videoları kimseye göstermeden kendisine getirmem gerektiğini söyledi. Ben bu görüşmemizin bir kısmını kendimi korumak için telefonuma kaydettim. Her defasında farklı bir bahane bularak kendisiyle görüşmeyi reddettim. Ancak beni internet kafemin ruhsatını askıya almakla tehdit etti. ‘Merkez fakültenin karşısındaki 4 dükkanın ruhsatını askıya alacağım, seninkiyle başlayacağım’ dedi. Ben yine videoyu götürmedim. Daha sonra kendisini müfettiş olarak tanıtan Şaban isimli kişi internet kafeme geldi. Videoyu yine vermedim.”

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