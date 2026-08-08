Suikastçının gizlediği silahlar aranıyor

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama ve tarama faaliyetlerine başlandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor. Şüphelinin beyanları üzerine Muğla Sulh Ceza Hakimliği kararıyla dün yer gösterme işlemi başlatıldı.

ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ YAPILIYOR

Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde, Emniyet Özel Harekât ve Jandarma Komando unsurlarından oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeğinin katıldığı kapsamlı arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

UZUN NAMLULU SİLAH VE TABANCA

Karatepe savcı nezaretinde hem suikast girişiminden sonraki kaçış güzergahı hem de Marmaris’e bağlı Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın yerini gösterecek. 15 Temmuz’dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla Karatepe’den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları da yürütülüyor. Yer gösterme işleminde şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ve daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılacak.

Ablası da gözaltında

FETÖ’cü Karatepe’ye saklandığı süre boyunca yardım ettiği tespit edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı. Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koydu.

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