Kendini komisyonda görevlendirdi
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’yı TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Grubu’nda görevlendirdi.
Meclis kayıtlarında, Özel ve Ağbaba’nın bildikleri yabancı dillere ilişkin bölümde herhangi bir sertifika veya resmi belgeye yer verilmedi. İlgili bölümde yalnızca "beyan" ifadesinin bulunduğu görüldü. TBMM’nin Avrupa Konseyi, NATO Parlamenter Asamblesi ve AGİT Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası parlamenter heyetlerinde görev alacak milletvekillerinin belirlenmesinde, yabancı dil yeterliliği önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kapsamda heyetlerde genellikle çok iyi derecede yabancı dil bilen milletvekilleri görevlendiriliyor. Öte yandan, bir ana muhalefet partisi genel başkanının doğrudan AKPM Türkiye Grubu'nda görev üstlenmesi de dikkat çekti.
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