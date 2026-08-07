Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı
Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tanık beyanları, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Belediye Özel Kalem Müdürü ve eski Başkan Yardımcısı da listede
Tanık beyanları, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, HTS kayıtları ve MASAK raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu yürütülen soruşturmada, Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, belediye eski başkan yardımcısı Oğuzhan Turan ve CHP'li Meclis Üyesi Ali Kotan'ın da aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
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