Polis Meslek Yüksekokullarına 3 bin 250 öğrenci alınacak: Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 2 bin 560 erkek, 630 kadın ile şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak.

Adaylar, başvurularını 7-13 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi girilerek gerçekleştirebilecek.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Başvuruda bulunacak adaylar için giriş koşulları

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla 1 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.