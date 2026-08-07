Bahçede başlayan yangın 2 otomobili küle çevirdi
10:01, 07/08/2026, Cuma
IHA
Hatay’da alevlere teslim olarak yanan bahçede yangının içerisinde kalan 2 otomobil zarar gördü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bahçede çıkan yangında alevler park halindeki 2 otomobile sıçradı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında 2 otomobil ve bahçe zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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