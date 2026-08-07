Veli Ağbaba'ya yüklü havale: İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde 20 Mayıs sabahı ilk operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen baskınlarda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat şirketinin yetkilisi Salih Eren ve farklı bir inşaat firmasının temsilcisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de bir gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilerek sürdürülen soruşturmada dün sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı oldukları belirlenen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferhat Yetişsin, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VELİ AĞBABA’YA 6 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasında yer alan Hür Ağbaba'ya ait yüksek miktarlı para hareketleri MASAK raporlarına yansıdı. İncelemelerde Hür Ağbaba'nın, kardeşi olan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya iki ayrı işlemde toplam 6 milyon 328 bin 700 TL aktardığı tespit edildi. Ayrıca Hür Ağbaba'nın, Veli Ağbaba’nın oğlu Efe Ağbaba’ya da 447 bin 500 TL transfer ettiği belirlendi.

MASAK raporlarında dikkat çeken diğer öne çıkan para trafiği detayları ise şu şekilde sıralandı:

Tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan’a 200 bin TL

Tutuklu Ahmet Can Ağbaba’ya 2 milyon 989 bin 948 TL göndermiş, 1 milyon 745 bin 400 TL almış.

Veli Ağbaba’nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek’e 395 bin 000 TL göndermiş, 37 bin 500 TL almış.

Veli Ağbaba’nın yeğeni, Eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül’den 500 bin TL almış.

Eski Malatya Belediye Başkan Yardımcısı ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e 20 bin TL göndermiş, 95 bin TL almış.

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