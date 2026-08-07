İstanbul’dan Tekirdağ’a hafta sonu akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tekirdağ’da çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde plastik üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan ve PVC tesisine sıçrayan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda iki fabrikada da büyük çapta maddi hasar oluştu.