Miras kavgasında ağabeyini sokak ortasında vurdu
Tekirdağ'da miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyiyle sokakta karşılaşan V.G., çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açtı. Bacağından vurulan 75 yaşındaki K.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli kardeş polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde V.G., miras yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi K.G.'yi (75) sokak ortasında tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ağabeyini bacağından yaraladı
Olay, saat 16.30 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan V.G., sokakta karşılaştığı ağabeyi K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.G., yanında bulundurduğu tabancayla ağabeyi K.G.'ye ateş ederek, bacağından yaraladı. K.G., yere düşerken, kardeşi yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Kısa sürede yakalandı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.G., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. V.G. ise polislerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken V.G.'nin ağabeyini vurduğu anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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