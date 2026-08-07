Tekirdağ'da acı kaza: Yeni aldığı motosikletiyle can verdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni satın aldığı plakasız motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan 22 yaşındaki Utku K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yeni satın aldığı motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar ile Veliköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün satın alındığı öğrenilen plakasız motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Utku K., yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Utku K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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