Bakan Göktaş: 193 bin çocuğu sosyal ve ekonomik destekle takip ediyoruz

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde tamamlanan yeni hizmet birimleri ve sosyal donatı alanları düzenlenen programla hizmete açıldı. Yaklaşık 180 dönümlük alanda faaliyet gösteren kampüs, yenilenen yapıları ve yeni yaşam alanlarıyla devlet korumasındaki çocuklara daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açılışa katıldı. Bakan Göktaş, 193 bin 601 çocuğun sosyal ve ekonomik destek hizmetleriyle takip edildiğini, öksüz ve yetim 131 bin 472 çocuğa sağlıklı gelişim hizmetleri sunulduğunu aktardı.

1965 yılında kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğun bakım, korunma ve gelişim süreçlerine ev sahipliği yapan kampüs, ev ortamını esas alan Çocuk Evleri modeliyle hizmet veriyor. Bebeklikten okul çağına kadar farklı yaş gruplarına yönelik yaşam alanlarının bulunduğu kampüste çocukların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim, sosyal gelişim, sanat, spor ve psikolojik destek hizmetleri de sunuluyor.

Kampüs bünyesinde yer alan Eğitim Gelişim Akademisi, Çocuk Külliyesi, bilim ve sanat atölyeleri, oyun terapisi alanları, değerler eğitimi programları ve sportif faaliyet alanlarıyla çocukların akademik, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde ayrıca 3-6 yaş ve 7-12 yaş grup evleri, 0-12 yaş Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi, atletizm pisti, halı saha, kapalı spor salonu, Hobi Doğal Yaşam Alanı ve Hobi Bahçesi bulunuyor. Böylece çocuklara eğitimden spora, sosyal yaşamdan kişisel gelişime kadar birçok alanda bütüncül destek sağlanıyor.

Kampüs içerisinde devlet korumasına alınan çocukların ilk olarak kabul edildiği 100 çocuk kapasiteli İlk Kabul Birimi de hizmet veriyor. Bunun yanı sıra 116 bebek kapasiteli Bebek Evi'nde koruma altındaki bebeklere güvenli ve aile ortamını esas alan bakım hizmeti sunuluyor.

2024 yılında başlatılan kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında kampüsteki binalar modern ihtiyaçlara uygun şekilde baştan sona yenilendi. Çalışmalarla çocuklar için daha güvenli, konforlu ve nitelikli yaşam alanları oluşturuldu.