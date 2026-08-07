'Reflektör ile Yol Al Güvende Kal Projesi' hayata geçirildi: Görünürlüğü artırarak kazaları önlemek amaçlanıyor

Dönemin Erzurum Valisi, şimdiki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin himayesi ve talimatları doğrultusunda, Erzurum Valiliği koordinasyonunda ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Yakutiye Ziraat Odası Başkanlığı, Aziziye Ziraat Odası Başkanlığı ve Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının iş birliğiyle, tarımsal araçların karayollarında görünürlüğünü artırarak trafik kazalarını önlemek amacıyla başlatılan "Reflektörlerle Traktör ve Römorkların Görünürlüğünün Artırılmasına Yönelik Proje" kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Eski Erzurum Valisi ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi döneminde temelleri atılan proje; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Yakutiye ve Aziziye Ziraat Odaları ile Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının katkılarıyla uygulamaya geçirildi.

Özellikle gece saatlerinde ve olumsuz hava koşullarında tarım araçlarının karıştığı kazaların önüne geçmeyi hedefleyen projenin lansmanı, 8 Mayıs 2026 tarihinde Erzurum Valisi Aydın Baruş, il protokolü ve paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Lansman programı kapsamında reflektör kullanımının hayati önemine dikkat çekilerek, 215 çiftçiye trafik güvenliği eğitimi verildi ve 200 çiftçiye toplam 400 adet reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğinin ardından Erzurum il merkezi ve tüm ilçelerde ilgili kurumların koordinasyonunda planlı dağıtım ve montaj sürecine geçildi.

Saha faaliyetleri doğrultusunda çiftçiler ile traktör kullanıcıları bilgilendirilerek trafik güvenliği hususunda farkındalık oluşturuldu. Yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar toplam 4 bin 286 adet reflektörün traktör ve römorklara montajı tamamlandı. Kırsal bölgelerdeki sürüş güvenliğine önemli katkı sağlayan projenin, ilerleyen süreçte de kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

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