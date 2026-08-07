Tuzla'da inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yangın çıktı

Canlı yayında Menderes Belediyesi'yle ilgili bomba iddia: "AK Parti’ye geçebilir"

İzmir merkezli yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” operasyonu kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Gelişmenin ardından Gazeteci Fatih Atik, Menderes Belediyesi'nin AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Atik, Menderes Belediye Meclisi'ndeki dağılıma dikkat çekerek, “Menderes Belediye Meclisi'nde 18'i CHP'li, 15 tane AK Parti, MHP ve 1-2 tane de bağımsız meclis üyesi var. Birkaç tane belediye meclis üyesi fikir değiştirir, bu ahlaksızlıklara itiraz eder ve AK Parti'ye aday gösterirse Menderes Belediyesi AK Parti'ye de geçebilir.” ifadelerini kullandı.