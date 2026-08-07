Tuzla'da inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yangın çıktı
17:25, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 17:31, 07/08/2026, Cuma
IHA
Tuzla'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Tuzla’da 2 katlı 24 kişilik işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.
Tuzla'da inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen son bilgiye göre; yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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