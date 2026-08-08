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YKS'de sistem değişecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu: O soru bankaları artık yok

YKS'de sistem değişecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu: O soru bankaları artık yok

09:45, 08/08/2026, Cumartesi
DHA
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YKS'de sistem değişecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu: O soru bankaları artık yok

Milyonlarca üniversite adayının ve velinin zihnini meşgul eden "YKS sistemi değişecek mi?" sorusu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla netlik kazandı. Arnavutköy Belediyesi tarafından Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda gençlerle bir araya gelen Bakan Tekin, eğitim gündeminin en kritik başlığı olan üniversiteye geçiş sınavlarına dair belirsizlikleri ortadan kaldırdı. İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Önce Öğrenci' platformunun Arnavutköy Belediyesi iş birliğinde Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı öğrencilerle buluştu. Bakan Tekin programda üniversite dönemi, akademik hayatı ve siyasi yaşamına ilişkin deneyimlerini aktardı, gençlerin sorularını yanıtladı. 12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemde lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, o dönemde iki kişi yan yana yürüdüğünde bile problem olarak kabul edilen bir süreç yaşandığını anlattı. Tekin, o dönem Türkiye’nin bir daha böyle şeyler yaşamaması, ülkede demokrasinin, insan hakları ve hukuk devletinin egemen olması için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü ve lise hayatından bu yana hep siyasetin içinde olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Önce Öğrenci' platformunun Arnavutköy Belediyesi iş birliğinde Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı öğrencilerle buluştu. Bakan Tekin programda üniversite dönemi, akademik hayatı ve siyasi yaşamına ilişkin deneyimlerini aktardı, gençlerin sorularını yanıtladı. 12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemde lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, o dönemde iki kişi yan yana yürüdüğünde bile problem olarak kabul edilen bir süreç yaşandığını anlattı. Tekin, o dönem Türkiye’nin bir daha böyle şeyler yaşamaması, ülkede demokrasinin, insan hakları ve hukuk devletinin egemen olması için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü ve lise hayatından bu yana hep siyasetin içinde olduğunu belirtti.

'MÜFREDATI YÜZDE 35 ORANINDA HAFİFLETTİK'


Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, önceki müfredatın bilgi aktarmaya dayalı bir anlayışla hazırlandığını belirtti. Günümüzde önemli olanın bilgiye ulaşmaktan çok, bilginin doğru kullanılması ve beceriye dönüştürülmesi olduğunu ifade eden Tekin, yeni modelin bu anlayış üzerine kurulduğunu söyledi. Müfredatın sadeleştirildiğini belirten Tekin, "Yaptığımız ikinci şey müfredatları çocuklarımızın, gençlerimizin pedagojik olarak alabilecekleri, öğrenebilecekleri hale getirmek, hafifletmek oldu. Önceki müfredatlara göre yüzde 35 oranında daha hafif hale getirdik" dedi.

'MÜFREDATI YÜZDE 35 ORANINDA HAFİFLETTİK'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, önceki müfredatın bilgi aktarmaya dayalı bir anlayışla hazırlandığını belirtti. Günümüzde önemli olanın bilgiye ulaşmaktan çok, bilginin doğru kullanılması ve beceriye dönüştürülmesi olduğunu ifade eden Tekin, yeni modelin bu anlayış üzerine kurulduğunu söyledi. Müfredatın sadeleştirildiğini belirten Tekin, "Yaptığımız ikinci şey müfredatları çocuklarımızın, gençlerimizin pedagojik olarak alabilecekleri, öğrenebilecekleri hale getirmek, hafifletmek oldu. Önceki müfredatlara göre yüzde 35 oranında daha hafif hale getirdik" dedi.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ MÜFREDATIN İÇİNE YERLEŞTİRDİK'


Yeni modelin üçüncü temel unsurunun milli ve manevi değerler olduğunu dile getiren Tekin, geçmişte çocukların bu değerleri mahalle kültürü içinde öğrendiğini, bugün ise sosyal medyanın bu alanı büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptığımız üçüncü şey, bizi millet olarak bir arada tutacak, ülke olarak güçlendirecek milli ve manevi değerlerimizi müfredatın içine yerleştirmek oldu" diye konuştu.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ MÜFREDATIN İÇİNE YERLEŞTİRDİK'Yeni modelin üçüncü temel unsurunun milli ve manevi değerler olduğunu dile getiren Tekin, geçmişte çocukların bu değerleri mahalle kültürü içinde öğrendiğini, bugün ise sosyal medyanın bu alanı büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptığımız üçüncü şey, bizi millet olarak bir arada tutacak, ülke olarak güçlendirecek milli ve manevi değerlerimizi müfredatın içine yerleştirmek oldu" diye konuştu.

'BAŞKALARININ HAYALLERİNİ DEĞİL KENDİ HAYALLERİNİZİ HAYATA GEÇİRİN'


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın gençlerin hayatını belirleyen tek unsur olmadığını vurgulayan Tekin, öğrencilerin sınav sonucuyla kendilerini tanımlamamaları gerektiğini söyledi. Tekin, "Siz kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS ile ilişkilendirmeyin. YKS, sizin hayatınızda küçücük bir parça. Önemli olan hayatın ilerleyen dönemlerinde kendinizi nasıl yetiştireceğinizdir. Başkalarının değil kendi hayallerinizi hayata geçirin" ifadelerini kullandı.

'BAŞKALARININ HAYALLERİNİ DEĞİL KENDİ HAYALLERİNİZİ HAYATA GEÇİRİN'Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın gençlerin hayatını belirleyen tek unsur olmadığını vurgulayan Tekin, öğrencilerin sınav sonucuyla kendilerini tanımlamamaları gerektiğini söyledi. Tekin, "Siz kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS ile ilişkilendirmeyin. YKS, sizin hayatınızda küçücük bir parça. Önemli olan hayatın ilerleyen dönemlerinde kendinizi nasıl yetiştireceğinizdir. Başkalarının değil kendi hayallerinizi hayata geçirin" ifadelerini kullandı.

'SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK'


Sınav sistemine ilişkin iddialara da değinen Bakan Tekin, değişiklik yapılacağı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama yeni müfredatla eğitim gören öğrenciler için sorular doğal olarak yeni müfredata uygun hale gelecek" dedi.

'SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK'Sınav sistemine ilişkin iddialara da değinen Bakan Tekin, değişiklik yapılacağı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sınav sistemiyle ilgili bu yıl, önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl bir değişiklik yok. Ama yeni müfredatla eğitim gören öğrenciler için sorular doğal olarak yeni müfredata uygun hale gelecek" dedi.

Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın mezunlara yönelik açtığı destekleme kurslarından yararlanabileceklerini belirten Tekin, MEBİ uygulaması ile EBA platformuna eklenecek yeni içeriklerin de takip edilmesini tavsiye etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yabancı dil öğrenme platformu DİLİM uygulamasını da öneren Tekin, uygulamanın her seviyede yabancı dil gelişimine katkı sağlayacağını, önümüzdeki dönemde yeni dijital uygulamaların da hizmete sunulacağını söyledi.

Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın mezunlara yönelik açtığı destekleme kurslarından yararlanabileceklerini belirten Tekin, MEBİ uygulaması ile EBA platformuna eklenecek yeni içeriklerin de takip edilmesini tavsiye etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yabancı dil öğrenme platformu DİLİM uygulamasını da öneren Tekin, uygulamanın her seviyede yabancı dil gelişimine katkı sağlayacağını, önümüzdeki dönemde yeni dijital uygulamaların da hizmete sunulacağını söyledi.

Programın sonunda Bakan Tekin, Önce Öğrenci Platformu Kurucusu ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın sonunda Bakan Tekin, Önce Öğrenci Platformu Kurucusu ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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