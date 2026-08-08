YKS'de sistem değişecek mi? Bakan Tekin son noktayı koydu: O soru bankaları artık yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Önce Öğrenci' platformunun Arnavutköy Belediyesi iş birliğinde Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı öğrencilerle buluştu. Bakan Tekin programda üniversite dönemi, akademik hayatı ve siyasi yaşamına ilişkin deneyimlerini aktardı, gençlerin sorularını yanıtladı. 12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemde lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, o dönemde iki kişi yan yana yürüdüğünde bile problem olarak kabul edilen bir süreç yaşandığını anlattı. Tekin, o dönem Türkiye’nin bir daha böyle şeyler yaşamaması, ülkede demokrasinin, insan hakları ve hukuk devletinin egemen olması için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü ve lise hayatından bu yana hep siyasetin içinde olduğunu belirtti.