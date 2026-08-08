Acılı aileleri tehdit eden şahıslara operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı 2’si tutuklandı

Diyarbakır'da silahlı kavga: Bir ölü bir yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Muradiye Mahallesi'nde yaşanan olayda A.T. hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.