Acılı aileleri tehdit eden şahıslara operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı 2’si tutuklandı
Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabaiş’in ailesinin de olduğu çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip, şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, dijital platformlarda ‘C47’ ve ‘C99’ kod isimleriyle örgütlenen, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman’ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
Şüpheliler hakkında ‘Tehdit’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ ve ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma’ suçlarından işlem başlatıldı. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5’i adli kontrol şartıyla, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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