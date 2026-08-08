Sivrisineklerden yayılıyor vaka sayısı arttı: Batı Nil Virüsü alarmı
Yunanistan’da vaka sayısının 65’e yükselmesiyle Batı Nil Virüsü yeniden gündeme geldi. Nadiren de olsa nörolojik hastalıklara ve ölüme neden olan viral bir etken olarak tanımlanıyor. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri bulaşma yolları neler?
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamada, son bir haftada 23 yeni vakanın tespit edildiği, böylece bu sayının 65'e çıktığı belirtildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamada, son bir haftada 23 yeni vakanın tespit edildiği, böylece bu sayının 65'e çıktığı belirtildi.
Yeni vakaların 22'sinde sinir sistemini etkileyen ağır hastalık tablosu görüldüğü, bir kişide hafif belirtiler kaydedildiği aktarıldı.
Açıklamada, virüsün görüldüğü bölgelerin Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Batı Yunanistan olduğu, bu yıl virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sivrisinek ısırıklarına karşı önlem almasını isterken, vatandaşlara "koruyucu giysi kullanmaları, sivrisinek kovucu ürünlerden yararlanmaları ve durgun su birikintilerinden kaçınmaları" çağrısında bulundu.
Batı Nil Virüsü nedir, neden olur?
Prof. Dr. Ali Acar, virüsün doğada kuşlar ve sivrisinekler arasında bulaşma döngüsü gösterdiğini belirterek, kuş türlerinin çoğunda mevcut olduğunu aktardı.
Virüsü taşıyan kuşların önemli bir kısmının hastalanmadığına, ancak bazılarının özellikle kargalar ve alakargaların hastalanıp öldüğüne dikkati çeken Acar, "Bu nedenle bu tür kuşların toplu ölümleri, o bölgede hastalığın yoğunluğunu gösterebilir. Diğer bir önemli gösterge atların enfeksiyonu ve enfeksiyona bağlı ölümlerdir.
At vakalarının görülmesi, bir bölgede Batı Nil Virüsü'nün bulaştığının iyi bir göstergesi kabul edilmektedir. İnsanlarda Batı Nil Ateşi adı verilen hastalığa sebep olan Batı Nil Virüsü, nadiren de olsa nörolojik hastalıklara ve ölüme neden olan viral bir etken olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.
"Belirtiler genellikle birkaç gün sürüyor"
Acar, tokalaşma, sarılma gibi sosyal temas yoluyla virüsün insana bulaşmayacağını belirterek,
"Virüs bulaşanların yaklaşık yüzde 80’inde belirti görülmezken, yüzde 20’sinde sivrisinek ısırığından 2-14 gün sonra ateş, baş ağrısı, vücut ve kas ağrısı, bulantı, kusma ve daha nadiren cilt döküntüsü ortaya çıkıyor. Belirtiler genellikle birkaç gün sürerken, yorgunluk ve güçsüzlük haftalarca veya aylarca devam edebiliyor.
Vakaların yüzde 0,5-1’inde ise ensefalit, menenjit veya çocuk felcine benzer gevşek felç gibi ağır merkezi sinir sistemi hastalıkları gelişebiliyor. Bu tabloda yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bilinç kaybı, koma, titreme, nöbet, kas zayıflığı ve felç görülebiliyor" dedi.
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