Sivrisineklerden yayılıyor vaka sayısı arttı: Batı Nil Virüsü alarmı

Batı Nil Virüsü nedir, neden olur?

Prof. Dr. Ali Acar, virüsün doğada kuşlar ve sivrisinekler arasında bulaşma döngüsü gösterdiğini belirterek, kuş türlerinin çoğunda mevcut olduğunu aktardı.

Virüsü taşıyan kuşların önemli bir kısmının hastalanmadığına, ancak bazılarının özellikle kargalar ve alakargaların hastalanıp öldüğüne dikkati çeken Acar, "Bu nedenle bu tür kuşların toplu ölümleri, o bölgede hastalığın yoğunluğunu gösterebilir. Diğer bir önemli gösterge atların enfeksiyonu ve enfeksiyona bağlı ölümlerdir.





At vakalarının görülmesi, bir bölgede Batı Nil Virüsü'nün bulaştığının iyi bir göstergesi kabul edilmektedir. İnsanlarda Batı Nil Ateşi adı verilen hastalığa sebep olan Batı Nil Virüsü, nadiren de olsa nörolojik hastalıklara ve ölüme neden olan viral bir etken olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.