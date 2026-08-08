Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan yangın: Saman yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek: Bakan Uraloğlu milyonların beklediği dev projede tarihi müjdeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında mevcut demiryolu ile 7 saat süren zorlu yolculuğun sadece 1 saat 45 dakikaya düşeceğini müjdeledi. Düver şantiyesinde devam eden dev projeyi yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen yeni hattın sadece ulaşım sürelerini kısaltmakla kalmayıp, Anadolu'nun kalbinden geçen stratejik bir kalkınma koridoru oluşturacağını belirtti. Bu tarihi projeyle birlikte Ankara'da okuyan bir öğrencinin veya İstanbul'a sadece 5 saatte ulaşmak isteyen bir vatandaşın aynı gün içerisinde ailesine ve evine dönme konforuna erişeceğini vurgulayan Uraloğlu, ulaştırma ağlarının bağımsızlık ve kalkınma yolundaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.