Bursa'da bir tarlada yangın çıktı: Ateşe verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını çıkardığı iddia edilen 16 yaşındaki K.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlalada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tarlayı ateşe verdiği iddia edilen K.Y. (16) jandarma ekiplerince yakalandı.
İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi baraj mevkisindeki tarlada yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlayı ateşe verdiği iddia edilen K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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