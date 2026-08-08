Bursa'da bir tarlada yangın çıktı: Ateşe verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

RTÜK Başkanı Daniş'ten medyada kadının temsiline ilişkin dikkat çeken mesaj

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, medyada kadının temsil biçiminin toplumsal algı üzerindeki etkisine dikkat çekerek, kadının bir meta olarak gösterilmesinin de şiddetin bir biçimi olduğunu belirtti. Daniş, sorumlu yayıncılık anlayışında kadının güçlü, saygın ve adil şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medyada kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Medya aracılığıyla oluşturulan temsillerin toplumun algısını doğrudan etkilediğine işaret eden Daniş, şiddetin yalnızca fiziksel eylemlerden ibaret olmadığını belirtti. Daniş, medya, reklam ve popüler kültürde kadının sürekli bir meta olarak sunulmasının sembolik şiddetin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.