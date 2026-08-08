Çorum’da kötü koku yayılan evde bir kişi ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemede kesi ve darp izine rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.







