Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Otobüs terminalindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Otobüs terminalindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

23:582/07/2026, Perşembe
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Valiz bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.
Valiz bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

Çorum’da Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı. Daha sonra kontrol edilen valizden kıyafetler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin bahçesinde sahipsiz valizi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine terminale sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra bomba imha uzmanları tarafından valiz fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Yapılan kontrolde valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.



#Çorum
#Terminal
#Valiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Program belli oldu